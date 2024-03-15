الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو الليثى يفاجئ بائعة جرجير ويهديها 5 آلاف جنيه

عمرو الليثي
عمرو الليثي

التقى الدكتور عمرو الليثى، مقدم برنامج “واحد من الناس” والمذاع على قناة الحياة، خلال جولته في شوارع مصر، في شهر رمضان المعظم، ببائعة خضار مكافحة.

وتقول "أم علاء" 75 عامًا، أنها تبيع جرجير وبصل وبقدونس، منذ السابعة صباحا، وتعول أبناء نجلها بعد وفاته، وترك الأم لأطفالها، مؤكدة: "بعيش فى غرفة والأرزاق على الله"، وكل يوم برزقه، داعيا لـ"الليثي" بزيارة سيدنا النبي.

وتضيف: نفسى فى ستر ربنا وأشوف كويس بعينى والحمد لله، وأهداها الليثى مبلغ 5 آلاف جنيه، داعيه له بالستر، باكية من الفرحة لأنه فك أزمتها.

وقال عمرو الليثي: "إحنا بنلف محافظات مصر ونقابل الناس الطيبين ونحاول الحديث معهم وإدخال البهجة والسرور عليهم ولبيوتهم".

الحياة عمرو الليثي واحد من الناس

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