عمرو الليثى يفاجئ بائعة ليمون ويمنحها 5 آلاف جنيه

أجرى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، لقاءات مع المواطنين في الشارع، والتقى أحد بائعي الليمون في أحد الشوارع، وتدعى “دنيا محمد عبدالجواد”.

وخلال فقرة البرنامج، تحدثت دنيا: "أنا عندي 60 سنة، وموجودة هنا ببيع الليمون، وعندي بنت واحدة، وأحفادي ولد وبنت".

وتابعت: "بقول يارب ارزقني برزقي وبأخذ علاج بس مبحبش أكشف كتير، ونصيبي من الليمون بيغطي مبحسبش، بقول الحمدلله".

وفاجأ الإعلامي عمرو الليثي، بائعة الليمون، بهدية قيمتها 5000 جنيه، وعبرت “دنيا” عن فرحته قائلة: "والفلوس دي أنا هجيب، أكل وشرب ولحمة، طول شهر رمضان، الحمد لله".