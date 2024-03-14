الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل طفل أمريكا المدلل بالمنطقة.. ودعم واشنطن سيظل متواصل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العدوان الإسرائيل ضد غزة ما زال مستمرًا، وهناك ضوء أمريكي أخضر، ولا يمكن أن يكون هناك تعويل كبير على تغيير الإدارة الأمريكية الحالية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما يكون هناك خلافات علنية بين إدارة أمريكا وتل أبيب، ولكن الدعم الأمريكي لا يتراجع، لأن إسرائيل بالنسبة لأمريكا، مثل الطفل المدلل.

وذكر أن فكرة إطالة أمد الحرب مرتبطة باستمرار نيتنياهو في المشهد السياسي، لأنه في حال توقف الحرب الإسرائيلي سيمثل نيتنياهو أمام المحاكمة في جرائمه التي ارتكبها من قبل.

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