يوسف زيدان يكشف لـ"ع المسرح" عن خلافاته مع الفيلسوف الراحل عاطف العراقى

قال الكاتب والفيلسوف المصري يوسف زيدان، إن هناك العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته بشكل سلبي، مثل الدكتور الراحل عاطف العراقي، أستاذ الفلسفة، حيث كان يتعقبه بشدة ولم يراعِ أنه في سن صغيرة.

وأضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن العراقي عرف نفسه في إحدى المرات بأنه صاحب توكيل ابن رشد في مصر، الأمر الذي خالف رأي زيدان بشدة تجاه ابن رشد.

وواصل: "الناس تعودت على الثقافة الاستهلاكية، من خلال قراءة العناوين والملخصات، لكن المسرحية الخاصة بي اقتضيت فيها دورًا بأنني أعمل في المخطوطات وأجلس أمام النصوص لفترة طويلة، وأتأملها حتى أعيد بناء التصورات، ثم أصل إلى نتائج تصدم الناس".