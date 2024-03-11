أحمد الفيشاوى "ع المسرح": القدر لعب دورًا فى انفصالى عن زوجتى

شدد الفنان أحمد الفيشاوي على أن جوهر المرأة ومضمونها يمثلان الكمال في نظره، معتبرًا الشكل الخارجي مكملًا لهذا الجوهر.

أشار الفيشاوي في حديثه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة قناة "الحياة"، ضمن الحلقة الافتتاحية لبرنامج "ع المسرح" للموسم الرمضاني 2024 إلى أن القدر لعب دورًا في انفصاله عن زوجته، مؤكدًا أن الكمال ليس حكرًا على أحد وأن القسمة والنصيب جزء من هذا الكمال.

أضاف الفيشاوي أن الحياة مليئة بالقصص والتجارب، مؤكدًا أهمية الاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها وضرورة إعادة التفكير والتقييم في بعض الأحيان.