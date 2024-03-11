الفيشاوى يكشف لـ"ع المسرح" رغبته فى تقديم فيلم عن "مصاصى الدماء"

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه يرغب في تقديم بطولة فيلم جديد عن "مصاصي الدماء"؛ لأنه يعشق الأعمال السينمائية المختصة في الخيال العلمي.

وأضاف الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 "ع المسرح"، والمذاع عبر قناة الحياة، أنه يعيش تحت الأضواء منذ أن كان عمره 3 سنوات فقط، لأنه ابن أكبر نجوم السينما والتليفزيون، كما أن العلاقة بين والده والدته كانت دائما مضطربة، وأخبارهم تنشر عبر صفحات الجرائد بشكل شبه يومي، لكن في الحقيقية كل ذلك لم يؤثر على طفولته إطلاقا؛ لأنه لم ينشب الخلاف بينهما ولا مرة أمامه.

وواصل: "حتى بعد طلاقهما، لم يؤثر ذلك القرار على مستقبله أو مستقبل شقيقه، وكانت العلاقات دائما طبية بين جميع أفراد العائلة، كما أن العلاقة بيني وبين والدي فاروق الفيشاوي لم يحدث فيها أي خلافات أو صدامات، فقد كنا نتناقش كثيرا سويا ونشاور بعضنا في القرارات التي تهم حياتنا".