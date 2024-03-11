أحمد الفيشاوى: "ندمان على مرحلة طفولتى لأنى عذبت ناس كتير معايا" (فيديو)

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه لا يحب مرحلة الطفولة التي مر بها، حيث كان يقطن برفقة عائلته بمنطقة حدائق القبة، وكان والديه لم يتخطا مرحلة النجومية ويكونان ثروتهما الخاصة من السينما والتليفزيون، وذلك خلال الفترة 1980 حتى 1985.

وأضاف الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 "ع المسرح"، المذاع عبر قناة الحياة، إن عائلته كانت تعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة وصالة، الأمر الذي كان يجعله دائما خارج المنزل، فضلا عن مرحلة الطيش التي مر بها في تلك الفترة، قائلا: "عذبت ناس كتير معايا، علشان كدا دي المرحلة اللي بندم عليها في حياتي ندم شديد".

وواصل: "بعد أن أصبح والدي ووالدتي نجوما كبار في عالم السينما، امتلك العديد من الأموال واستطعت السفر للعديد من دول العالم".