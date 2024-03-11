عمرو الليثي ينير قلوب المصريين فى رمضان من خلال "واحد من الناس"

في إطار شهر رمضان الكريم، عاد الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، حيث يعد بتقديم حلقات تحمل في طياتها البهجة والسرور للمواطنين البسطاء.

وأكد "الليثي"، خلال تقديمه أولى حلقات البرنامج الرمضاني، أن البرنامج سيكون مساحة للقاء الناس العاملين بجد في أوقات الصيام، وتسليط الضوء على جهودهم الكبيرة في بناء الوطن.

وشرح الليثي أن البرنامج سينقسم إلى فقرتين رئيسيتين، الأولى تتضمن جولات في شوارع مصر للتعرف على قصص الناس العاديين الذين يعملون بلا كلل أو ملل في شهر الصوم، بينما تأخذنا الفقرة الثانية في رحلة عبر محافظات البلاد لمقابلة أهلها الطيبين، ومحاولة مساعدتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم من خلال تقديم هدايا تعبر عن تقدير البرنامج لصمودهم وعطائهم.

وعبر الليثي عن حماسه للبرنامج قائلًا: "نتطلع لأن نكون جزءًا من فرحة المصريين في رمضان، وأن نكون سببًا في إضفاء البهجة على حياتهم".