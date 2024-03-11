الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو الليثي ينير قلوب المصريين فى رمضان من خلال "واحد من الناس"

واحد من الناس
واحد من الناس

في إطار شهر رمضان الكريم، عاد الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، حيث يعد بتقديم حلقات تحمل في طياتها البهجة والسرور للمواطنين البسطاء.

وأكد "الليثي"، خلال تقديمه أولى حلقات البرنامج الرمضاني، أن البرنامج سيكون مساحة للقاء الناس العاملين بجد في أوقات الصيام، وتسليط الضوء على جهودهم الكبيرة في بناء الوطن.

وشرح الليثي أن البرنامج سينقسم إلى فقرتين رئيسيتين، الأولى تتضمن جولات في شوارع مصر للتعرف على قصص الناس العاديين الذين يعملون بلا كلل أو ملل في شهر الصوم، بينما تأخذنا الفقرة الثانية في رحلة عبر محافظات البلاد لمقابلة أهلها الطيبين، ومحاولة مساعدتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم من خلال تقديم هدايا تعبر عن تقدير البرنامج لصمودهم وعطائهم.

وعبر الليثي عن حماسه للبرنامج قائلًا: "نتطلع لأن نكون جزءًا من فرحة المصريين في رمضان، وأن نكون سببًا في إضفاء البهجة على حياتهم".

رمضان واحد من الناس الحياة الصيام مصر المصريين أوقات الصيام

الأكثر قراءة

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها