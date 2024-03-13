الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالله السناوى: ما كُتب علىّ أفضل مما كنت أتمنى

عبدالله السناوي وأحمد
عبدالله السناوي وأحمد الخطيب

روى الكاتب الكبير عبدالله السناوي، حكايات فصله من العمل وإزاي ربنا كان بيعوضه في كل مرة.

وقال في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو «9090»، إن المكتوب لك أكثر مما تحلم به و«ما كُتب أفضل مما كنت أتمنى».

وأشار إلى أنه بعد فصله مباشرة التقى مع صديقه حاكم الشارقة سلطان القاسمي، وعرض عليه المساعدة وقدم له فرصة عمل، موضحًا أنه لم يطلب من أحد أن يقف إلى جانبه في أي عمل.

وشدد على أنه فضل أن يستمر في العمل الصحفي داخل مصر، وتم إيجاد صيغة لممارسة العمل الصحفي.

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