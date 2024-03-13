الأربعاء 13 مارس 2024
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يوسف زيدان: "حياتى مسرحية كبيرة.. ودورى فيها لا يروقنى" (فيديو)

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب يوسف زيدان، إنه يرى الحياة مسرحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مسرحية الحياة أحيانًا تكون هزلية، وتراجيدية في الأحيان الأخرى، فضلًا عن الطابع الكوميدي الذي يزينها في بعض الأوقات.

وأضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن أي إنسان لم يختر أن يولد لأبيه وأمه، بل وضع على خشبة المسرح، موضحًا أن دوره الخاص في مسرحية الحياة لا يثير إعجابه، فالمخرج هو المتحكم الأول؛ لأن الإخراج في المسرح تعلو أهميته عن النص.

وواصل: "هناك العديد من الأمور التي أريد تعديلها في مسرحيتي الخاصة في الحياة، فمثلًا كنت أريد أن أكون أميرًا في العصور السابقة، حتى لا أكون مثقلًا بالهموم المعاصرة، ولم يخطر في بالي من قبل أن أطلق اسمًا على روايتي أو مسرحيتي في الحياة، ولكن يمكن أن أطلق عليها عنوان: "أحوال".

ع المسرح قناة الحياة يوسف زيدان فيلسوف مسرحية الحياة تراجيدي هزلية الإخراج المسرح

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