الأربعاء 13 مارس 2024
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"أبواب القرآن"| أبوعاصي: المرونة في تأويل النص القرآني تسمح بتعدد المعاني (فيديو)

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، على أهمية معرفة المفسر لأحوال الناس والبيئة التي يعيشون فيها، موضحا أن هذا الشرط يعد من الأسس التي نادى بها الإمام محمد عبده.

وأشار الدكتور أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة"، إلى أن المرونة في تأويل النص القرآني تسمح بتعدد المعاني، بما يتناسب مع الثقافات المختلفة، شريطة ألا تتعارض هذه المعاني مع بنية النص الأصلية، وأضاف أنه يجوز للمفسر أن يختار التفسير الذي يتلاءم مع البيئة التي يعيش فيها الناس، دون الإخلال بالمعنى العام للآية.

وتطرق الدكتور أبو عاصي إلى السؤال الجوهري حول إمكانية انتقاء المفسر لمعنى معين يناسب بيئة دون أخرى، مؤكدًا على جواز ذلك طالما أن النص يحتمل هذه المعاني ولا يتناقض مع اللفظ القرآني نفسه.

الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر تفسير القرآن الكريم محمد الباز برنامج أبواب القرآن أبواب القرآن

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