أبوعاصي يكشف لـ"أبواب القرآن" أهمية فقه الدولة في توحيد الثقافة الدينية

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، على ضرورة التوجه نحو فقه الدولة لتوحيد الثقافة الدينية وتجنب الاختلافات الفقهية التي قد تؤدي إلى الفتنة.

وأشار الدكتور أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة"، إلى المخاطر المترتبة على تعدد الآراء الفقهية والتفسيرات الدينية، مؤكدًا على أن الأصل في الفتوى يجب أن يكون توحيد الثقافة الدينية، خاصة في بلد مثل مصر.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة للانتقال من فتوى الفرد إلى فتوى الدولة، ومن فقه الفرد إلى فقه الدولة، مشددًا على أن قضايا مثل الجهاد وختان المرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون من اختصاص الدولة.

وأكد أبو عاصي أن حكم الحاكم في الأمور الخلافية يرفع الخلاف، وأنه يجب على الدولة تبني رأي موحد في هذه القضايا لضمان الاستقرار وتجنب الفتنة، موضحا أن القضايا الخلافية مثل النقاب وزواج الصغيرات يجب أن تُترك للدولة لتقرير ما فيه الصالح العام، داعيًا إلى تعليم الناس بأن هذه الأمور هي من اختصاص الدولة وليس الأفراد.