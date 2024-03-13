الأربعاء 13 مارس 2024
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أحمد الطاهرى: حسين فوزى رسم صورة بديعة لصناع الحضارة فى "سندباد مصرى"

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كتاب "سندباد مصري" للرحالة حسين فوزي.

وقال خلال تقديم برنامجه "كلام محترم"، والمُذاع عبر راديو "9090"، مساء اليوم الأربعاء، إن حسين فوزي رسم صورة بديعة لقصة صناع الحضارة وهم أجيال من المصريين وكانوا عباقرة في كل المجالات.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص سطروا تاريخ المجتمع ولذلك الكتاب في المقام الأول هو الشعب المصري، هو بطل هذا الكتاب، موضحًا أن الكتاب مكتوب بلغة بسيطة والمؤلف لم يكن مهتمًا بترتيب الوقائع التاريخية الترتيب الدقيق المعتاد.

وأشار إلى أن كثيرًا من المؤرخين يعتبرون هذا الكتاب مرجعًا تاريخيًا مهمًا أثر في وجدان أجيال مصرية متعاقبة، موضحًا أن حسين فوزي كان يصف كتابه بأنه عبارة عن رواية كبيرة لها أصول وبطلها شعب مصر.

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