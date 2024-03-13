مصطفى عمار: تنوع دراما رمضان خطة متقنة من"المتحدة".. و"الحشاشين" الأضخم عربيًا

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن مسلسل "الحشاشين" هو الإنتاج الدرامي الأضخم عربيًا، مشيرًا إلى أنه صنع حالة جدل كبيرة.

ولفت عمار إلى أن جماعات الظلام تحاول الهجوم على المسلسل بحجة كتابة النص باللغة العامية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: "لدينا مسلسل تاريخي آخر في موسم دراما رمضان 2024 هو عودة ألف ليلة وليلة، وبدأ هذا العمل في ستينيات القرن الماضي عبر الإذاعة بصوت الراحلة زوزو نبيل، ويعود هذا العام في 2024 ليضيف إلى الدراما المصرية".

وتابع: "لدينا روايتان من الإنتاج الأدبي، مسلسل عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد وإمبراطورية ميم للراحل العظيم إحسان عبدالقدوس"، مشددًا على أن هذا التنوع يعبر عن خطة متقنة وعظيمة لتقديم محتوى يليق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجمهورية مصر العربية.