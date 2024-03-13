الأربعاء 13 مارس 2024
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يوسف زيدان يكشف كواليس فوز روايته "عزازيل" بجائزة البوكر (فيديو)

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والفيلسوف المصري يوسف زيدان، إنه لم يكن يخطط إطلاقا للتقديم بروايته "عزازيل" لجائزة البوكر الدولية للرواية العربية للعام ٢٠٠٩، مؤكدا أن شخصيته لم تتغير بعد الفوز بهذه الجائزة، وقال: "لو كنت اتغيرت كان زماني عامل منها الجزء التاني والتالت والرابع".

وأضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن الناشر هو الذي تقدم براوية "عزازيل" للجائزة الدولية، ولم اكتشف الأمر إلا بعد الإعلان عن القائمة القصيرة للمسابقة.

وواصل: "لا استخدم أقنعة في حياتي الشخصية، ولكن هناك تعددا للأدوار، فمثلا حين ألقي محاضرة لمجموعة من الطلبة لا أتعامل بنفس الطريقة التي اتبعها حين أجلس من مجموعة من الشباب لمناقشة أفكارهم".

يوسف زيدان عزازيل جائزة البوكر البوكر ع المسرح منى عبد الوهاب قناة الحياة أقنعة القائمة القصيرة الناشر

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