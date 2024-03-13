يوسف زيدان: الجماعات المتطرفة لا تملك أى شىء أخطر من الموت (فيديو)

قال الكاتب يوسف زيدان إن الجماعات المتطرفة لا تملك أي شىء أخطر من الموت، ولا تملك أي سلاح آخر وهذه هى طرق الجبناء، الذي يستهدفون الأشخاص في الخفاء دون أي مواجهة، مؤكدًا أنه لم يشعر بالخوف في أي مرة واجهها فيها.

أضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة الحياة، أنه قرأ تاريخ الجماعات الدينية المتطرفة بشكل عميق للغاية، ويدرك جيدا كيف تفكر وتخطط، مؤكدًا أنها تراهن دائمًا على خوف الشخص الذي يواجهها، حتى يرتعد منها ويستسلم لها بشكل كامل، وكل ذلك فشلت في تنفيذه على مدار السنوات الماضية.