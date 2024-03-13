الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف زيدان: الجماعات المتطرفة لا تملك أى شىء أخطر من الموت (فيديو)

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب يوسف زيدان إن الجماعات المتطرفة لا تملك أي شىء أخطر من الموت، ولا تملك أي سلاح آخر وهذه هى طرق الجبناء، الذي يستهدفون الأشخاص في الخفاء دون أي مواجهة، مؤكدًا أنه لم يشعر بالخوف في أي مرة واجهها فيها.

أضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة الحياة، أنه قرأ تاريخ الجماعات الدينية المتطرفة بشكل عميق للغاية، ويدرك جيدا كيف تفكر وتخطط، مؤكدًا أنها تراهن دائمًا على خوف الشخص الذي يواجهها، حتى يرتعد منها ويستسلم لها بشكل كامل، وكل ذلك فشلت في تنفيذه على مدار السنوات الماضية.

يوسف زيدان الجماعات المتطرفة الموت ع المسرح قناة الحياة تاريخ الجماعات الدينية الجماعات الدينية المتطرفة منى عبد الوهاب

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف وأنهينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

البابا عن حادث استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

فيفى عبده: أعترف بالزواج العرفى وأعتبره فترة خطوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل