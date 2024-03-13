يوسف زيدان يكشف سر حيازته لـ"مسدس" منذ عام 2000 (فيديو)

قال الكاتب يوسف زيدان، إن الأمر الوحيد الذي كان يشعره بالخوف في مرحلة الطفولة هو جده من والدته؛ لأنه كان صارمًا للغاية في تعاملاته، وكان يتحدى جده من والده إنه سيجعل "يوسف زيدان" شخصا خارقا للعادة، الأمر الذي حمله المزيد من الضغوط والتحديات.

وأضاف "زيدان" خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن يرى نفسه الآن مختلفا عن الآخرين، كما أن شبح جده لم يعد يطارده بعد وفاته بالإسكندرية.

وكشف "زيدان" عن سر حيازته لـ"مسدس" منذ عام 2000، قائلًا: "هذه هي طبيعة الصعايدة، إن الإنسان حين يتخطى 40 عامًا، يحمل دائما سلاحه الشخصي، وجميع أفراد عائلتي كانوا يفعلون نفس الشىء، ليس خوفا من الجماعات المتطرفة؛ لأنني أتحداهم طوال الوقت ولا أخاف منهم إطلاقا".