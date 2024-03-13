هل يمر الاقتصاد الصينى بحالة من الضعف؟.. ضياء حلمى يجيب (فيديو)

تحدث الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن المبالغات الضخمة التي تشير إلى حالة الضعف الذي يمر بها الاقتصاد الصيني، موضحًا أن الآلة الإعلامية الغربية التي تدعي معاناة الصين من تباطؤ الإنتاج والصناعة.

وأضاف حلمي، خلال لقائه مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الصين دولة تخطط على المدى الطويل وتعرف جيدًا أين سيذهب المنتج الصادر عنها، كما أنه من خلال قراءة الشخصية الصينية والحزب الشيوعي والرئيس الصيني يتبين أنهم يخططون لعام 2050 منذ الآن بشكل واضح وعلمي.

وواصل: "العبرة دائمًا تكون بالنتائج، فالصين ليست استثناء من الكرة الأرضية؛ لأن هناك حالة من الضعف على الطلب الداخلي والعالمي بشكل عام، فالعالم لم يخرج بعد من تداعيات وباء كوفيد- 19".