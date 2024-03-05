خبير طاقة متجددة: مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، إن التحول للهيدروجين الأخضر، أمر مهم وحيوي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن إنتاج مصر للهيدروجين الأخضر سيتخطى 12%.

وأضاف "نعمان"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محور قناة السويس، جهز منطقة كاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وربطها بالمناطق الحيوية ولتصديره أيضًا.

ونوه، بأن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة التي تتمتع بها مصر، كما أن الحكومة تعتمد حوافز لتشجيع المشروعات بالطاقة الخضراء.