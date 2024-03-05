الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبومازن: سنواصل العمل على توحيد صفوفنا وفق برامج السلطة الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، إننا سنواصل العمل على توحيد صفوفنا وفق برامج السلطة الفلسطينية، والتي تعتبر السلطة الشرعية الوحيدة، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأضاف "عباس"، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن الأمن والأمان يتحققان فقط بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع أننا سنعيد توحيد فصائل الشعب الفلسطيني، شاكرًا الشعب التركي بسبب دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدعم الدائم للقضية الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني السلطة الفلسطينية القاهرة الإخبارية الشعب التركي الإحتلال الإسرائيلي

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