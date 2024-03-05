الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يسلط الضوء على أغنية الشركة المتحدة "مصر أصل الدراما"

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

سلط برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الضوء على أغنية "مصر أصل الدراما" التي أنتجتها الشركة المتحدة.

وقالت إيمان عزالدين، مقدمة البرنامج، إن الأغنية تتضمن عددًا من المشاهد الخاصة بالدراما المصرية القديمة، مشيرة إلى أن مصر بلد الفن والدراما، وهذا ما تفعله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إهداء جمهورها أغنية حصرت جميع الأعمال التليفزيونية منذ أول انطلاق على الشاشة الذهبية، وصولًا لعام 2024، وذلك تحت شعار "مصر أصل الدراما".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية وكلماتها الرائعة والتي استرجعت ذكريات المسلسلات القديمة، وأبرزت مسلسلات السنوات الأخيرة، موجهين الشكر لمجهود الشركة الدائم لتطور الدراما التليفزيونية.

المصرية القديمة الشركة المتحدة الأعمال التليفزيونية إيمان عز الدين الستات ما يعرفوش يكدبوا

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