الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الجندى: "المتحدة" تقدم أعظم باقة وعى من خلال نشر الفكر الصحيح ببرامجها الدينية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على البرامج الدينية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا إن المتحدة تقدم أعظم باقة وعي من خلال نشر الفكر الصحيح بالبرامج الدينية.  

ونوه "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه سيواصل تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف، أن برنامج "لعلهم يفقهون" سيتم تقديمه مع الشيخ رمضان عبدالمعز، بالتساوي بينهم، مشيرًا إلى أن الحلقات ستتضمن الحديث عن غزوة بدر، العاشر من رمضان، والمناسبات المرتبطة بالشهر الفضيل.

وأكد أن برنامج "لعلهم يفقهون"، سيتضمن أيضًا تفسيرًا لقصار السور بالقرآن الكريم، بشكل مبسط يسهل فهمه لكل فئات المجتمع العمرية.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المتحدة الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي

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