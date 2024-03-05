الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا لجأت مصر إلى إنزال المساعدات الإنسانية لـ غزة جوًا؟

إنزال المساعدات الإنسانية
إنزال المساعدات الإنسانية لـ غزة جوًا

قال طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر قامت بدور كبير منذ اندلاع أزمة غزة، حيث تعتبر الدولة الأولي التي تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "عبدالقوي"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "الغد الإخبارية"، أن هناك عددًا من العقبات التي تضعها إسرائيل فيما يخص دخول المساعدات عبر المعابر.

ونوه بأن مصر لجأت إلى إنزال المساعدات الإنسانية إلى غزة جوًا، بسبب التعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إدخالها عبر المعابر، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي المعنية بإيصال المساعدات بشكل آمن لكل مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تحاول بشتى الطرق تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل دبلوماسي من أجل التوصل لاتفاق بالهدنة خلال شهر رمضان.

إنزال المساعدات المساعدات الإنسانية غزة الغد الأخبارية طلعت عبد القوي

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