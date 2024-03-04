مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة: نقدم تنوعًا في الأعمال خلال شهر رمضان

قالت علا الشافعي، مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشعب المصري متنوع الأذواق وبالتالي فالشركة المتحدة ساهمت بتنوع الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

وأضافت "الشافعي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشركة المتحدة تنوعت في المحتوى الدرامي خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى المسلسلات الـ 15 حلقة والتي تساهم في حالة الزخم الدرامي خلال شهر رمضان.

ونوهت، أن الشركة المتحدة الإعلامية تقدم تنوعًا في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان بين "التاريخي والفانتازيا والكوميدي والدرامي".

كما أن الأعمال التي تعرض في الدول بعيدا عن العالم العربي تترجم في الشركة المتحدة، ونحرص دائمًا على توزيع المحتوى الدرامي خارج مصر.