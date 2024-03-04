دبلوماسى سابق: ترامب استطاع كسب المزيد من الناخبين بسبب سياسة جو بايدن السيئة

قال جابريال صوما، عضو المجلس الاستشارى السابق لترامب، إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلي أن 97% من المصوتين لدونالد ترامب في الانتخابات الماضية سيصوتون له مجددًا.

وأضاف "صوما"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الغد هو الأكبر في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، ومن المتوقع أن يحصل دونالد ترامب على نتيجة كبيرة.

ونوّه، أن ترامب، استطاع كسب المزيد من الناخبين، بسبب سياسة جو بايدن الأخيرة التي تدعم إسرائيل وأوكرانيا، الأمر الذي يرفضه الشارع الأمريكي.