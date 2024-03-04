الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رياض منصور: الجنائية الدولية لم تتحرك تجاه إسرائيل.. والشعب الفلسطينى يواجه حرب إبادة

 مندوب فلسطين بالأمم
 مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه على إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، ووقف سيل الدماء بين الشعب الفلسطيني.

ونوه "منصور"، خلال كلمته بمقر الأمم المتحدة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه لابد من وضح حد لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجنائية الدولية لم تتحرك تجاه إسرائيل والحرب التي تشنها على شعبنا في فلسطين، مطالبًا الأعضاء بالتصويت لأي مشروع يوقف الجرائم ضد الإنسانية.

وتابع أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع سلاحًا في حربها على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية ولا الإنسانية.

رياض منصور الجنائية الدولية حرب إبادة إسرائيل القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة

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