رياض منصور: الجنائية الدولية لم تتحرك تجاه إسرائيل.. والشعب الفلسطينى يواجه حرب إبادة

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه على إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، ووقف سيل الدماء بين الشعب الفلسطيني.

ونوه "منصور"، خلال كلمته بمقر الأمم المتحدة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه لابد من وضح حد لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجنائية الدولية لم تتحرك تجاه إسرائيل والحرب التي تشنها على شعبنا في فلسطين، مطالبًا الأعضاء بالتصويت لأي مشروع يوقف الجرائم ضد الإنسانية.

وتابع أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع سلاحًا في حربها على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية ولا الإنسانية.