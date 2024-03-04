البحرية البريطانية تتلقى تقريرًا عن حادثة على بعد 91 ميلًا جنوب شرقى عدن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقريرًا عن حادثة على بعد 91 ميلًا جنوب شرقي عدن باليمن، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

ومنذ أيام، أعلنت الحكومة اليمنية، عن غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين، حيث أفادت الحكومة اليمنية في بيان لها، بأن غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي قد يعطل الملاحة البحرية في المنطقة.