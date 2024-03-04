الإثنين 04 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: الاحتلال دمر 155 مركزًا طبيًا بغزة فى الأيام الماضية

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن حي الزيتون يتعرض لقصف إسرائيلي من الطائرات الحربية، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهدين، وعدد من الجرحي.

وأضاف "جبر"، أن المنطقة الغربية تعرضت لعدد من القذائف المدفعية بشكل عشوائي، من قبل القوات الإسرائيلية، حيث استد الجيش عدد من المنازل المكتظة بالنازحين.

ونوه، بأن المستشفيات في قطاع غزة غير قادرة على تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 155 مركزًا طبيًا في الأيام الماضية.

وأشار، إلي أن الأمراض المعدية تفشت بشكل كبير بين السكان في مدينة رفح، مؤكدًا أن المستشفيات المصرية تستقبل بشكل يومي مصابين ومرضى من أجل تلقي العلاج.

مراسل القاهرة الاخبارية الإحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة غزة المنطقة الغربية القاهرة الإخبارية

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