الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية: مصر تحاول بكل الطرق التوصل لهدنة قبل رمضان

الهدنة
الهدنة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن هناك محاولات مستمرة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل من أجل الوصول لاتفاق يسهم في وقف إطلاق النار.

وأضافت "حداد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحاول بكل الطرق للتوصل لهدنة قبل شهر رمضان في قطاع غزة، مؤكدة أن "الدولة المصرية تستخدم كل الأوراق السياسية والدبلوماسية للتخفيف عن شعبنا الفلسطيني".

ونوهت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك نحو الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، والدليل على ذلك زيارة بيني جانتس، أحد قادة مجلس الحرب الإسرائيلي والعدو الأول حاليًا لبنيامين نتنياهو، الذي أحرج الرئيس بايدن.

وأشار إلى أن عودة النازحين لمناطق الشمال قُوبلت بالرفض من قبل المقاومة الفلسطينية، بسبب تمسك الاحتلال بعودة النساء والأطفال فقط، وهذا أمر غير مقبول.

باحثة سياسية رمضان شهر رمضان غزة قطاع غزة

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