نائب البورصة المصرية: المرأة لديها مكتسبات كثيرة فى حكم الرئيس السيسى

قالت الدكتورة هبة الصيرفي، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن احتفال البورصة المصرية بدق جرس التدوال، احتفالًا بيوم المرأة العالمي، هو حدث مستمر منذ عشر سنوات.

وأضافت "الصيرفي"، خلال مداخلة لـ"نشرة dmc"، والمذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن المرأة المصرية أخذت حقها ولديها مكتسبات كثيرة في حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوهت أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حصلت عل حق التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لها، فضلًا عن اقتحام جميع الأنشطة المالية في الدولة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا مع هيئة الرقابة المالية، من أجل تأهيل السيدات في الإدارة العامة للشركات، حيث تم إصدار قرار ينص بتواجد على الأقل سيدتين بمجالس الإدارة للشركات المقيدة بالبورصة.