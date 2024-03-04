متحدث الإسكان: أكثر من 4450 طلبًا بـ"بوابة الاستثمار الأجنبى"

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن الإقبال الكبير من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، هو نتاج المجهود المبذول في تطوير المدن الجديدة من قبل الوزارة والدولة المصرية.

وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc، والمذاعة على فضائية "دي إم سي"، أنه تم تحقيق أكثر من 4450 طلب استثمار من مستثمرين محلين وأجانب، في 25 مدينة.

وأشار إلى أنه خلال شهر، تم استقبال 1500 طلب، و700 شركة تطلب فرصا استثمارية من وزارة الإسكان، وهذا يدل على نجاح الدولة المصرية في تطوير ودعم الاستثمار.

ونوه إلى أن البوابة تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، مضيفًا أن "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تسهل بشكل كبير طلبات النشاط التجاري أو التعليمي أو نظام حق الانتفاع بالأراضي التابعة للدولة.