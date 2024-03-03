الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نائبة الرئيس الأمريكي: ما نراه يوميًا في قطاع غزة مدمر

جريدة الدستور

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس إن ما نراه يوميًا في غزة مدمر والكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة دون ذنب، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

أشارت هاريس إلى أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة مضيفة أنه لا بد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة و"لا أعذار".

أضافت نائبة الرئيس الأمريكي أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة، مؤكدة بأن الفلسطينيون الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية والفوضى.

نوهت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أنه يوجد اتفاق على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه، من أجل الوصول لحل يساهم في وقف سيل الدماء في غزة.

كمالا هاريس غزة نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس الفلسطينيين قطاع غزة المساعدات الحكومة الاسرائيلية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال اعتقل 14 مسعفًا في غزة

القاهرة الإخبارية: جانتس سيلتقى كامالا هاريس وبلينكن ومستشار الأمن القومى

وزراء بمجلس الحرب يتهمون نتنياهو بإبطاء المحادثات وتعقيد الاتفاق

الصليب الأحمر: نخشى أن يصبح نهج الاحتلال استهداف طالبى المساعدات

إعلام عبرى: 53% من الإسرائيليين يكشفون سبب إطالة نتنياهو للحرب

إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف منزلاً بمحيط مستوصف الأقصى

إعلام أمريكى: زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقسامًا حادًا فى إسرائيل

إعلام بريطانى: بن غفير أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل

الأكثر قراءة

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

انتهاء اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار فى القاهرة بمشاركة أمريكا وقطر وحماس

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها