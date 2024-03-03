نائبة الرئيس الأمريكي: ما نراه يوميًا في قطاع غزة مدمر

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس إن ما نراه يوميًا في غزة مدمر والكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة دون ذنب، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

أشارت هاريس إلى أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة مضيفة أنه لا بد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة و"لا أعذار".

أضافت نائبة الرئيس الأمريكي أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة، مؤكدة بأن الفلسطينيون الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية والفوضى.

نوهت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أنه يوجد اتفاق على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه، من أجل الوصول لحل يساهم في وقف سيل الدماء في غزة.