إعلام أمريكى: زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقسامًا حادًا فى إسرائيل

أكدت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض أنه من المتوقع أن تعرب كامالا هاريس لجانتس عن القلق بشأن سلامة 1.5 مليون شخص لجأوا إلى رفح الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو فوجئ بزيارة جانتس لواشنطن ويتملكه الغضب الشديد، كما أن زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء أمس، أن جانتس سافر إلى واشنطن لعقد لقاءات مهمة مع مسئولين أمريكيين، على رأسهم كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وأعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكبار أعضاء لوبي "إيباك".