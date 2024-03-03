الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام أمريكى: زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقسامًا حادًا فى إسرائيل

غانتس
غانتس

أكدت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض أنه من المتوقع أن تعرب كامالا هاريس لجانتس عن القلق بشأن سلامة 1.5 مليون شخص لجأوا إلى رفح الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو فوجئ بزيارة جانتس لواشنطن ويتملكه الغضب الشديد، كما أن زيارة جانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء أمس، أن جانتس سافر إلى واشنطن لعقد لقاءات مهمة مع مسئولين أمريكيين، على رأسهم كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وأعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكبار أعضاء لوبي "إيباك".

كامالا هاريس رفح الفلسطينية رفح وسائل اعلام أمريكية البيت الأبيض

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