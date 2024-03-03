العمل الوطنى الفلسطينى: حكومة نتنياهو تستخدم سياسة التجويع لإبادة الفلسطينيين

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، هو اتخاذ آليات دولية حقيقية.

وأشارت "النتشة"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية أو فتح المعابر.

ونوهت بأن حكومة بنيامين نتنياهو تستخدم سياسة التجويع كسلاح للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات حقيقية من المؤسسات الدولية وتنفيذ قانون الحروب.