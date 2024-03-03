الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: هناك نمو في الناتج المحلي الصيني عن العام الماضي بنسبة 5 %

شينشن جيرالد
شينشن جيرالد

قال شينشن جيرالد كاتب وباحث صيني إن هذا العام كان هناك نمو في الناتج المحلي الصيني عن العام الماضي بنسبة 5 %، ومن المفترض أن يزيد مع نهاية العام.

ونوه، "جيرالد"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المهم تحديد الاهداف للعام الحالي، وقد يكون فارقًا في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هناك جلستين في المجلس القومي الصيني حيث من المقرر أن يتم مناقشة التقارير سواء السياسية او الاقتصادية للعام الماضي.

أضاف أن الجلسات الحالية، مهمة للتحدث عن القضايا التي تواجه الصين، مشيرًا أنها فرصة ذهبية للأحزاب للمشاركة فيها، وتقديم الأراء، التي تساهم في تطوير ونمو الدولة الصينية.

باحث صيني الناتج المحلي الصيني القاهرة الإخبارية العالم شرقا شينشن جيرالد

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