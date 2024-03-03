الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جمعية الإغاثة الطبية: 18% من الأطفال فى غزة يعانون سوء تغذية حادًا

غزة
غزة

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن آلاف الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلى مستشفيات القطاع بأمان، بسبب القصف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 18% من الأطفال في القطاع يعانون سوء تغذية حادًا ما يرفع أعداد الوفيات.

ونوه مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إلى أن هناك غيابا تاما لجميع وسائل الحياة الصحية ومخاوف كبيرة من انتشار الأوبئة والأمراض بالقطاع.

وأشار "ياغي" إلى أن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية، حيث إن الأطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف، فضلًا عن انتشار الأمراض المعدية بسبب نقص الأدوية.

جمعية الإغاثة الطبية القاهرة الإخبارية مستشفيات القطاع جمعية الإغاثة الطبية بغزة الدكتور عائد ياغي

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