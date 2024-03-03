جمعية الإغاثة الطبية: 18% من الأطفال فى غزة يعانون سوء تغذية حادًا

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن آلاف الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلى مستشفيات القطاع بأمان، بسبب القصف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 18% من الأطفال في القطاع يعانون سوء تغذية حادًا ما يرفع أعداد الوفيات.

ونوه مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إلى أن هناك غيابا تاما لجميع وسائل الحياة الصحية ومخاوف كبيرة من انتشار الأوبئة والأمراض بالقطاع.

وأشار "ياغي" إلى أن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية، حيث إن الأطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف، فضلًا عن انتشار الأمراض المعدية بسبب نقص الأدوية.