الأحد 03 مارس 2024
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مروة عنبر: جهود مصرية مستمرة لدعم أشقائنا فى غزة وإنهاء الأزمة (فيديو)

المساعدات
المساعدات

قالت مروة عنبر، الكاتبة الصحفية بجريدة الدستور، إن مصر منذ الساعات الأولى للأزمة الفلسطينية، وهي تقوم بدور كبير من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الدور الدبلوماسي، الذي أسهم في تغيير وجهات النظر الغربية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية dmc، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وآخرها مجزرة "دوار النابلسي"، والتي أدانها الكثير من الدول والمنظمات الدولية.

ونوهت بأن مصر لم تبخل بجهد تجاه القضية الفلسطينية، من خلال الضغط على الكيان المحتل، من أجل إدخال المساعدات، وتخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة.

صحفية الدستور 8 الصبح غزة جهود مصرية مروة عنبر الدستور DMC

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