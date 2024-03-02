أستاذ علوم سياسية: زيارة "بينى جانتس" للولايات المتحدة قد تطيح بنتنياهو

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إنه في اليوم الـ148 من العدوان الإسرائيلي، شهداء وجرحى في قصف مستمر على كافة المناطق في قطاع غزة.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc أن الانقسام السياسي داخل إسرائيل يصب في صالح القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن زيارة بيني جانتس قد تطيح ببنيامين نتنياهو من السلطة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منذ الأزمة لم تمارس أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي زيارة جانتس، دليل على الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.

ونوه، بأنه حتى الآن لم تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط على إسرائيل فيما يخص التهدئة، لكن تبرز بوادر الخلافات بينهما، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة وتثبت يومًا بعد يوم، أنها قادرة على إلحاق خسائر كبيرة بالكيان الإسرائيلي.

وأردف، أن صمود المقاومة الفلسطينية والجهود المصرية المُخلصة، من العوامل الهامة لنجاح المفاوضات الخاصة بالتهدئة أو حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.