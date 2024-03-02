السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: زيارة "بينى جانتس" للولايات المتحدة قد تطيح بنتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إنه في اليوم الـ148 من العدوان الإسرائيلي، شهداء وجرحى في قصف مستمر على كافة المناطق في قطاع غزة.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc أن الانقسام السياسي داخل إسرائيل يصب في صالح القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن زيارة بيني جانتس قد تطيح ببنيامين نتنياهو من السلطة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منذ الأزمة لم تمارس أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي زيارة جانتس، دليل على الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.

ونوه، بأنه حتى الآن لم تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط على إسرائيل فيما يخص التهدئة، لكن تبرز بوادر الخلافات بينهما، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة وتثبت يومًا بعد يوم، أنها قادرة على إلحاق خسائر كبيرة بالكيان الإسرائيلي.

وأردف، أن صمود المقاومة الفلسطينية والجهود المصرية المُخلصة، من العوامل الهامة لنجاح المفاوضات الخاصة بالتهدئة أو حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

استاذ علوم سياسية في المساء مع قصواء cbc الدكتور أحمد يوسف أحمد غزة

مواد متعلقة

"حماس": مساعدات مصر وصلت للأهالى بشمال غزة

قصواء الخلالى: حركة حماس ردت على المشككين فى الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية

خبير علاقات دولية: تصريحات "ماكرون" المضادة لروسيا تقرب الحرب النووية

حركة فتح: السلطة الفلسطينية تُحارب من قِبل الاحتلال الإسرائيلى

دبلوماسى أمريكى: إدارة بايدن لا تريد أن تختفى السلطة الفلسطينية بل وتدعمها

محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلى احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية

طارق فهمى: لابد أن يتوحد الوطن الفلسطينى بأكمله

للمرة الثانية.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الفلسطينيين أثناء انتظار وصول المساعدات

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود