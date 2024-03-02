طارق فهمى: لابد أن يتوحد الوطن الفلسطينى بأكمله

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إصلاح حال السلطة الفلسطينية، يحتاج تحركا دوليا، وليس داخليا فقط، مشيرًا أننا لا ننتقد المرحلة السابقة.

ونوه "فهمي"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة تكمن، في أن الإصلاح لا يتم تحت ضغط دولي فقط، ويجب عودة السلطة لقطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل ستبقي في الاحتلال، ويجب على الأشقاء الفلسطينيين أن يعلموا ذلك، وبالتالي، لابد أن يتوحد الوطن الفلسطيني بأكمله، من أجل التطوير والتنمية.

وأضاف، أنه لابد أن نتحدث مع أنفسنا قبل أن نتحدث مع سياسية الاحتلال الإسرائيلي، وكل هذا يساهم في تنمية الشعب الفلسطيني، حيث إن السلطة الفلسطينية هي المسئولة عن توحيد صفوف الدولة الفلسطينية.