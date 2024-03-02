أستاذ بالأزهر يوضح فضل التسامح مع الغير قبل شهر رمضان

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، وعضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخلافات الأسرية قبل شهر رمضان، من الأمور التي تشغل بال الكثير منا، بسبب دخول الشهر الفضيل وصلة الرحم.

وأضافت "رسلان"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية cbc، أن القدرة على التسامح والعفو، من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة وقوة على النفس.

وأشارت إلى أن البعض يربط بين المسامحة بالضعف، وهذا مفهوم خاطئ، موضحة أن "العفو عند المقدرة"، هو أكبر مثال حي على المسامحة مع النفس والغير.

ونوهت، بأن عدم التسامح، يتسبب بشكل كبير في الضغط على الكثيرين، مشيرة إلى أن شهر رمضان الكريم "زيامًا معدودات"، ولذا علينا أن نستثمر كل وقت في الفوز بالحسنات.