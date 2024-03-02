باحث لبناني: حزب الله يرفض مقترحات التهدئة قبل وقف الحرب بغزة

قال أحمد عز الدين الباحث السياسي اللبناني، إن إسرائيل تحاول الظهور بالمظهر القوي، لتعويض الفشل الكبير بسبب عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر.

وأضاف "عز الدين" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله، أعلنها منذ بداية الحرب، أن العمليات في الجنوب اللبناني، هدفها التخفيف عن قطاع غزة، وتشتيت الكيان المحتل.

ونوه إلى أن حزب الله يرفض كل المقترحات بالتهدئة قبل وقف الحرب بقطاع غزة، مشيرًا أن المحاولات السياسية لم تجد طريقة مع حزب الله لإيقاف هجماته تجاه الشمال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التوتر مستمر وفي حالة تصاعد بالجنوب اللبناني، مؤكدًا أنه إذا استمرت الحرب في غزة، ستستمر همات حزب الله اللبناني تجاه المواقع الإسرائيلية.