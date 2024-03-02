السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث لبناني: حزب الله يرفض مقترحات التهدئة قبل وقف الحرب بغزة

غزة
غزة

قال أحمد عز الدين الباحث السياسي اللبناني، إن إسرائيل تحاول الظهور بالمظهر القوي، لتعويض الفشل الكبير بسبب عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر.

وأضاف "عز الدين" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله، أعلنها منذ بداية الحرب، أن العمليات في الجنوب اللبناني، هدفها التخفيف عن قطاع غزة، وتشتيت الكيان المحتل.

ونوه إلى أن حزب الله يرفض كل المقترحات بالتهدئة قبل وقف الحرب بقطاع غزة، مشيرًا أن المحاولات السياسية لم تجد طريقة مع حزب الله لإيقاف هجماته تجاه الشمال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التوتر مستمر وفي حالة تصاعد بالجنوب اللبناني، مؤكدًا أنه إذا استمرت الحرب في غزة، ستستمر همات حزب الله اللبناني تجاه المواقع الإسرائيلية.

باحث لبناني حزب الله غزة الحرب بقطاع غزة القاهرة الإخبارية إسرائيل

مواد متعلقة

تحوى أسمدة خطرة.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل غرق السفينة "روبيمار"

خبير بالشأن الإسرائيلى: سياسة نتنياهو أسهمت بشكل كبير فى تحرك الولايات المتحدة لتغيره

وزير شئون الأسرى السابق: الاحتلال يمارس إبادة غير مرئية للفلسطينيين بالسجون

10 شهداء فى غارة إسرائيلية على خيم النازحين برفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: رقعة الصراع تتسع بالجنوب اللبنانى.. وحزب الله يعتمد على المُسيّرات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مستوطن طعنًا جنوب الخليل بالضفة الغربية

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن هجوم على بعد 15 ميلا بحريا باليمن

8 الصبح: نصائح لتنظيم الوقت وتنمية المهارات في شهر رمضان

الأكثر قراءة

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

"البيض" يُثير أزمة على الطريق الدائرى.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود