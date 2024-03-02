خبير بالشأن الإسرائيلى: سياسة نتنياهو أسهمت بشكل كبير فى تحرك الولايات المتحدة لتغيره

قال أحمد شديد، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل غير محدود، كما أنها تقدم الغطاء السياسي والعسكري للكيان المحتل.

وأضاف "شديد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تختلف بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو تسبب في إحراج الولايات المتحدة وتهديد مصالحها في المنطقة، مؤكدًا أن الحديث تحول من اليوم التالي في غزة، إلى اليوم التالي بإسرائيل.

وأشار إلى أن الشخص الذي يهدد بنيامين نتينياهو هو بيني جانتس، مضيفًا أن زيارة جانتس من الخطوات التي تحدد اليوم التالي في الشارع الإسرائيلي.

وتابع أن سياسة نتنياهو أسهمت بشكل كبير في تحرك الولايات المتحدة لتغيره، خاصة بعد عدم تحقيق أي انتصار من حربه على قطاع غزة.