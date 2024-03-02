السبت 02 مارس 2024
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وزير شئون الأسرى السابق: الاحتلال يمارس إبادة غير مرئية للفلسطينيين بالسجون

وزير شؤون الأسرى
وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن حكومة الاحتلال تمارس أبشع أنواع التعذيب للأسرى، بالإضافة إلى تقليل كميات الطعام والتنكيل بهم.

وأضاف "العجرمي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن جفير"، أمر بشكل مباشر بمنع الماء والإضاءة، بالإضافة إلى تقليص مدة زيارات الأهل، وانتهاكات يومية تمارس بحق الفلسطينيين في المعتقلات.

ونوه بأن المعتقلات الفلسطينييات، يتعرضن للتحرش والاعتداء والضرب، مؤكدًا أن إسرائيل تدعى بأنها دولة ديمقراطية، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث تعتقل أشخاصًا بدون محاكمة.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الأسرى هو عبارة عن جزء لما يتعرض له الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة غير مرئية للأسرى بالسجون.

وتابع أن الصليب الأحمر هي جهة تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، وليس وسيلة ضغط، مشيرًا إلي أن الصليب الأحمر لم تزر المعتقلين في السجون منذ السابع من أكتوبر.

وزير شؤون الأسرى الإحتلال الإسرائيلي الدكتور أشرف العجرمي القاهرة الإخبارية ايتمار بن جفير

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