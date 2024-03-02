القاهرة الإخبارية: رقعة الصراع تتسع بالجنوب اللبناني.. وحزب الله يعتمد على المسيرات

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التوتر اليوم محصور في القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، حيث أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ عملية بمسيرة، لموقع إسرائيلي جديد يدعى "ليمان".

وأضاف "سنجاب" خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن في السابعة والنصف من صباح اليوم، شن الجيش الإسرائيلي غارة جديدة على مدينة "الناقورة".

ونوه إلى أن التوترات في الحدود اللبنانية، في تصاعد مستمر، مؤكدًا أن حزب الله يعتمد على المسيرات في شن هجماته على المواقع الإسرائيلية، في المقابل تعتمد إسرائيل على الاغتيالات والعمليات النوعية.

وأعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع "جل العلام"، بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة.