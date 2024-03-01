مساعد ترامب السابق: الجرائم بالولايات المتحدة زادت فى الآونة الأخيرة

قال غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري لترامب سابقًا، إن الجرائم بالولايات المتحدة زادت في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن في الأسبوع الماضي، أحد المهاجرين غير قانونين قتل طالبة في نيويورك.

وأضاف "صوما" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دونالد ترامب، سوف يقبض على المهاجرين، ويسد الأبواب في وجه المهاجرين غير الشرعيين.

ونوه بأن سياسية ترامب، كانت ترمي إلى منع دخول أي شخص من الحدود المكسيكية، حيث وضعت المكسيك أكثر من 35 ألف جندي بالتعاون مع الولايات المتحدة لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن الجدار الحدودي، والأقمار الصناعية، ستساهم بشكل كبير في تقليل أعداد المهاجرين من الحدود المكسيكية، مضيفًا أن الرأي العام الأمريكي هو من جعل بايدن وترامب يتحدى من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية.