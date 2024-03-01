رئيسة وزراء إيطاليا: يجب احتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولوية قصوى، مطالبة بضرورة احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت "ميلوني، خلال مؤتمر صحفي معر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر غير مقبولة.

وأشارت إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام ويجب أن نضع حدا للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، كما دعت إلى إطلاق حملة ضد الاتجار بالبشر ومجابهة مخاطره.