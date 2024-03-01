الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ بجامعة الدفاع الوطنى الأمريكية: تصريحات بوتين حول السلاح النووى "فارغة"

ديفيد دي روش
ديفيد دي روش

قال ديفيد دي روش، أستاذ بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، إن الروس يتحججون بمواجهات تدفعهم لحرب نووية كبيرة قد تقضي على الكثير من سكان العالم.

وأضاف "دي روش"، خلال مداخلة لبرنامج " 10 دوانينج ستريت" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس الروسي بوتين حول السلاح النووي "فارغة".

وأشار إلى أن تصريحات روسيا حو اعتداءات الغرب ليست جديدة، مؤكدًا أن حلف الناتو والاتحاد الاوروبي نجحا في فرض عقوبات على الدولة الروسية.

وكان قد انتشرت عدد من الأخبار التي يروجها الغرب بشأن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء، الأمر الذي نفته موسكو في بيان رسمي.

10 دوانينج ستريت القاهرة الإخبارية الدولة الروسية ديفيد دي روش الدفاع الوطني الأمريكية حلف الناتو

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