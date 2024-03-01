باحث سياسى: المجتمع الدولى أصبح حبيس الأفكار الصهيونية

قال يحيى حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن الربط بين مجزرة شارع "الرشيد" بشمال غزة، وأحداث أخرى يعد نفاقًا سياسيًا.

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة لبرنامج " 10 دوانينج ستريت" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العالم يعادي الدولة الإسرائيلية العنصرية.

ونوه بأن التضليل على مجزرة شارع الرشيد ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الإرهاب، وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار "حرب" إلى أن المجتمع الدولي أصبح حبيس الأفكار الصهيونية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، متواطئة وشريكة في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.