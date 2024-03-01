الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة العمل الوطني: قطاع غزة شهد دمارًا شامل ويحتاج للإعمار للعيش فيه

رتيبة النتشة
رتيبة النتشة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني، إن شمال غزة، يعاني من غلق جميع المستشفيات بسبب الاستهدافات الاخيرة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

ونوهت "النتشة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة شهد دمارًا شامل، ويحتاج إلى الكثير من الاموال للإعمار من جديد.

وأضافت عضو هيئة العمل الوطني، أن القصف المستمر، يزيد من معاناة الشعب الغزواي، خاصة مع نقصان المساعدات الطبية والغذائية بالقطاع.

وتابعت أن المسشتفيات في القطاع تعاني من نقص المواد الطبية والإغاثية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تهديد حياة المصابين للخطر، فضلًا عن عدم عمل الطواقم الطبية بحرية في القطاع.

هيئة العمل الوطني غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية القصف المستمر رتيبة النتشة

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