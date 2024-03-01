الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير خارجية فلسطين: رفح ستتحول لمدينة الموت إذا لم يتم إيقاف إطلاق النار فى غزة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه إذا لم يتم إيقاف إطلاق النار والحرب في قطاع غزة، ستتحول رفح لمدينة للموت وستشهد مجزرة إنسانية كبرى.

وأضاف "المالكي"، خلال جلسة نقاش لمجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا، والذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "جنوب إفريقيا من الدول الداعمة لنا، لذا علينا أن نشكرها على كل ما قدمته".

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، المجتمع الدولي، إلى الضغط على الكيان المحتل، مضيفًا: "بنيامين نتنياهو لم يتحمل مسئولية ما فعله، فبعد أكثر من 3 أشهر من منع الطعام والشراب، لم يتحمل مسئولية ذلك، لذا؛ على المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل الضغط على الكيان المحتل".

وتابع: "ما زلنا نتحدث عن أعداد الشهداء والمصابين، كما أن الضفة الغربية تشهد تطورات كبيرة، وبالتالي فالخوف الحقيقي، أن تصل الضفة لما وصلت له غزة".

وزير خارجية فلسطين الضفة الغربية المستوطنات بينيامين نتنياهو مدينة رفح أنطاليا

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